Ари: в ночном клубе девушки сами падают тебе в объятия. Особенно в Москве

Нападающий «Краснодара» Ари поделился мыслями о девушках в России, где он выступает с 2010 года.



«Где я потерял концентрацию, так это в Москве. К этому моменту мама уже жила в хорошем доме. В России на одного мужчину приходится 10 девушек. Бывало, что выходил гулять. Алкоголь? Нет, тут точно не было проблем, но женщины…



В России девушки делают всё для тебя? Тут имеет значение, что у тебя есть (Ари потирает подушечки пальцев, намекая на деньги. – Прим. «Чемпионата»). В ночном клубе ты хорошо одет, рядом стоит шампанское и девушки сами падают тебе в объятия. Даже не обязательно говорить на одном языке. Особенно в Москве. Вместе с тем в России полно хороших женщин с большим сердцем. Вероятно, они не одобряют поведения других девушек. Просто на дискотеке или шопинге не встретишь того, на ком хочется жениться. В Краснодаре стало получше, поспокойнее, город меньше. Плюс в Москве встретил девушку, на которой женился и уехал с ней в Краснодар», — сказал Ари в ролике на канале журналиста Райана Сантоса в YouTube.

Трансфер Ари в «Галатасарай» сорвался из-за сбитого российского самолёта Оказывается, нападающего в «Краснодаре» заставляли стирать одежду.