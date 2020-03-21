ФИФА опубликовала официальный фильм о ЧМ-2018 в России
Международная федерация футбола (ФИФА) показала официальный фильм о чемпионате мира – 2018 в России.
Чемпионат мира–2018 прошёл летом 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.
Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале FIFATV.
Победителем стала национальная команда Франции, обыгравшая в финале Хорватию со счётом 4:2. Бронзовые медали достались национальной команде Белигии, которая в матче за третье место обыграла национальную команду Англии со счётом 2:0.
Сборная России на домашнем мировом первенстве дошла до четвертьфинала, где проиграла хорватам в серии послематчевых пенальти со счётом 3:4. Основное время матча завершилось со счётом 1:1. Ещё по голу соперники забили в дополнительных таймах.
Чемпионат мира в России стал для ФИФА самым прибыльным в истории
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