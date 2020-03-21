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ФИФА опубликовала официальный фильм о ЧМ-2018 в России

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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ФИФА опубликовала официальный фильм о ЧМ-2018 в России
Футбол / ЧМ по футболу 2018 0

Международная федерация футбола (ФИФА) показала официальный фильм о чемпионате мира – 2018 в России.

Чемпионат мира–2018 прошёл летом 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале FIFATV.

Победителем стала национальная команда Франции, обыгравшая в финале Хорватию со счётом 4:2. Бронзовые медали достались национальной команде Белигии, которая в матче за третье место обыграла национальную команду Англии со счётом 2:0.

Сборная России на домашнем мировом первенстве дошла до четвертьфинала, где проиграла хорватам в серии послематчевых пенальти со счётом 3:4. Основное время матча завершилось со счётом 1:1. Ещё по голу соперники забили в дополнительных таймах.

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