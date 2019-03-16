Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Реал Сосьедад» — «Леванте». 15 марта. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 / Новости /

Чемпионат мира в России стал для ФИФА самым прибыльным в истории

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Все турниры
  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Фото: Matthias Hangst/Getty Images
Чемпионат мира в России стал для ФИФА самым прибыльным в истории
Футбол / ЧМ по футболу 2018

ФИФА заработала на чемпионате мира в России $ 5,3 млрд. Минувшее мировое первенство стало самым прибыльным в истории, говорится в отчёте, опубликованном на официальном сайте организации.

В период с 2015 по 2018 год доход ФИФА составил рекордные $ 6,4 млрд. 83% этой суммы было заработано во время ЧМ-2018. Сообщается, что за последние четыре года организация инвестировала в футбольное сообщество $ 4,3 млрд.

Чемпионат мира прошёл в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Его победителем стала национальная команда Франции, обыгравшая в финале Хорватию со счётом 4:2.

Сборная России на домашнем мировом первенстве дошла до четвертьфинала, где проиграла хорватам в серии послематчевых пенальти со счётом 3:4. Основное время матча завершилось со счётом 1:1. Ещё по голу соперники забили в дополнительных таймах.

«Волгоград Арена» — лучший стадион 2018 года по версии болельщиков
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по футболу 2018
Все новости RSS
Партнерский контент