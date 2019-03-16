Чемпионат мира в России стал для ФИФА самым прибыльным в истории

ФИФА заработала на чемпионате мира в России $ 5,3 млрд. Минувшее мировое первенство стало самым прибыльным в истории, говорится в отчёте, опубликованном на официальном сайте организации.

В период с 2015 по 2018 год доход ФИФА составил рекордные $ 6,4 млрд. 83% этой суммы было заработано во время ЧМ-2018. Сообщается, что за последние четыре года организация инвестировала в футбольное сообщество $ 4,3 млрд.

Чемпионат мира прошёл в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Его победителем стала национальная команда Франции, обыгравшая в финале Хорватию со счётом 4:2.

Сборная России на домашнем мировом первенстве дошла до четвертьфинала, где проиграла хорватам в серии послематчевых пенальти со счётом 3:4. Основное время матча завершилось со счётом 1:1. Ещё по голу соперники забили в дополнительных таймах.