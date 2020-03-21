Президент РПЛ: не рассматриваем вопрос проведения матчей без зрителей

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин отметил, что возможность проведения матчей турнира без зрителей в случае возобновления сезона на данный момент не рассматривается.
«Матчи без зрителей — это крайняя мера, крайнейшая, даже так сказал бы. Конечно, футбол — это игра для зрителей. Конечно, ограничения по посещению в том или ином субъекте ударяют по всем болельщикам. Почему я, обладатель VIP-билета, должен идти, а рядовой обладатель абонемента не может? Все клубы говорят об этом. Нельзя играть без зрителей. Вместе со всем руководителями клубов мы считаем, что футбол — для зрителей. Это спорт № 1, его любят миллионы людей в мире. Мы не рассматриваем сейчас вопрос игры без зрителей», — приводит слова Прядкина сайт телеканала «Матч ТВ».
- 21 марта 2020
-
15:43
-
15:29
-
15:00
-
14:57
-
14:43
-
14:34
-
14:14
-
14:14
-
13:58
-
13:50
-
13:37
-
13:22
-
13:20
-
13:00
-
12:53
-
12:50
-
12:32
-
12:14
-
12:05
-
11:49
-
11:49
-
11:42
-
11:04
-
11:02
-
10:41
-
10:34
-
10:24
-
10:04
-
10:02
-
09:54
-
09:42
-
09:19
-
09:17
-
08:33
-
08:26