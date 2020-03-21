Президент РПЛ: не рассматриваем вопрос проведения матчей без зрителей

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин отметил, что возможность проведения матчей турнира без зрителей в случае возобновления сезона на данный момент не рассматривается.



«Матчи без зрителей — это крайняя мера, крайнейшая, даже так сказал бы. Конечно, футбол — это игра для зрителей. Конечно, ограничения по посещению в том или ином субъекте ударяют по всем болельщикам. Почему я, обладатель VIP-билета, должен идти, а рядовой обладатель абонемента не может? Все клубы говорят об этом. Нельзя играть без зрителей. Вместе со всем руководителями клубов мы считаем, что футбол — для зрителей. Это спорт № 1, его любят миллионы людей в мире. Мы не рассматриваем сейчас вопрос игры без зрителей», — приводит слова Прядкина сайт телеканала «Матч ТВ».

Прядкин: раньше 24 апреля сезон РПЛ не возобновится. Это оптимистичный вариант