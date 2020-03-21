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Хавбек «Шальке» нарушил условия карантина

Хавбек «Шальке» нарушил условия карантина
Футбол / Германия 0

Полузащитник «Шальке-04» Амин Харит нарушил условия карантина, организованного из-за пандемии коронавируса. Игрок был замечен в одном из баров Гельзенкирхена.

«Да, Амин действительно был в клубе со своим другом. Это была ошибка, и он её уже осознал. Мы ещё раз объяснили ему всю серьёзность ситуации. Больше подобное не повторится», — приводит слова спортивного директора «Шальке» Йохана Шнайдера Bild.

Сообщается, что Харит отделался устным предупреждением. Клуб не планирует штрафовать футболиста за нарушение условий карантина.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На данный момент в мире вирусом заразилось более 270 тысяч человек. Число погибших превысило 10 тысяч.

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