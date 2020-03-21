Хавбек «Шальке» нарушил условия карантина
Полузащитник «Шальке-04» Амин Харит нарушил условия карантина, организованного из-за пандемии коронавируса. Игрок был замечен в одном из баров Гельзенкирхена.
«Да, Амин действительно был в клубе со своим другом. Это была ошибка, и он её уже осознал. Мы ещё раз объяснили ему всю серьёзность ситуации. Больше подобное не повторится», — приводит слова спортивного директора «Шальке» Йохана Шнайдера Bild.
Сообщается, что Харит отделался устным предупреждением. Клуб не планирует штрафовать футболиста за нарушение условий карантина.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На данный момент в мире вирусом заразилось более 270 тысяч человек. Число погибших превысило 10 тысяч.
Видео: вернувшийся из Германии Шюррле тренируется в условиях карантина
Читайте также
- 21 марта 2020
-
15:43
-
15:29
-
15:00
-
14:57
-
14:43
-
14:34
-
14:14
-
14:14
-
13:58
-
13:50
-
13:37
-
13:22
-
13:20
-
13:00
-
12:53
-
12:50
-
12:32
-
12:14
-
12:05
-
11:49
-
11:49
-
11:42
-
11:04
-
11:02
-
10:41
-
10:34
-
10:24
-
10:04
-
10:02
-
09:54
-
09:42
-
09:19
-
09:17
-
08:33
-
08:26
Партнерский контент