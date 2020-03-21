Агент Чалова рассказал, что может помешать переезду Фёдора в Европу этим летом

Кристиан Эмиле, агент нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, поделился мнением, что может помешать форварду перейти в европейский клуб в летнее трансферное окно.



«В первую очередь мы должны узнать позицию ЦСКА. Это большая команда. Если они хотят продать его летом, будем работать над этим. В Англии много клубов интересуются Чаловым. Но всегда есть проблема, которая касается не лично Фёдора, а в целом российских футболистов в Европе. Они сомневаются, сможет ли российский футболист, который переходит напрямую из российского чемпионата, адаптироваться в Европе. В Европе считают, что российские футболисты очень сложные, их сложно понять. Не знаю, откуда это пошло, но считаю это неправильным», — сказал Эмиле в интервью, опубликованном на канале журналиста Нобеля Арустамяна в YouTube.

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