Черышев: сейчас, как никогда, мы все одна команда
Полузащитник «Валенсии» и национальной команды России Денис Черышев на своей странице в «Инстаграме» опубликовал пост с призывом оставаться дома во время пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19).
«Сейчас, как никогда, мы все одна команда», — написал Денис.
«Если ты мечтаешь играть для миллионов людей, это твой шанс. Тренируйся дома — играй за весь мир», — говорится в публикации 29-летнего футболиста.
Напомним, ранее пользователи «Твиттера» раскритиковали Черышева за то, что он вышел на улицу для пробежки, несмотря на введение карантина в Испании.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось 11 904 человека.
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