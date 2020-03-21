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Черышев: сейчас, как никогда, мы все одна команда

Черышев: сейчас, как никогда, мы все одна команда
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Валенсии» и национальной команды России Денис Черышев на своей странице в «Инстаграме» опубликовал пост с призывом оставаться дома во время пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19).

«Сейчас, как никогда, мы все одна команда», — написал Денис.

«Если ты мечтаешь играть для миллионов людей, это твой шанс. Тренируйся дома — играй за весь мир», — говорится в публикации 29-летнего футболиста.

Напомним, ранее пользователи «Твиттера» раскритиковали Черышева за то, что он вышел на улицу для пробежки, несмотря на введение карантина в Испании.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось 11 904 человека.

Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020

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