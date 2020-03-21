ЦСКА опубликовал фото с Гончаренко с призывом отказаться от рукопожатий

Московский ЦСКА на своей странице в «Твиттере» опубликовал список советов, которые помогут предотвратить заражение коронавирусной инфекцией (COVID-19).

На одном фото изображён главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко с призывом отказаться от рукопожатий. «Армейцы» использовали фотографию, сделанную после матча 1/4 финала Кубка России с московским «Спартаком» (2:3 ДВ), когда 42-летний специалист не захотел пожать руку наставнику красно-белых Доменико Тедеско.

«Антивирус: несколько простых советов, которые помогут сохранить здоровье и позитивный настрой в это неспокойное время», — говорится в сообщении «армейцев».

Фото можно посмотреть на странице ЦСКА в «Твиттере».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончалось 11 906 человек.