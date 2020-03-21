Англия — самый популярный дивизион. Продолжается регистрация на турнир по FIFA 20

20 марта стартовала регистрация на глобальный онлайн-турнир по FIFA 20, организованный спортивным порталом «Чемпионат».

Чуть более чем за сутки в футбольный дивизион «Англия» на PlayStation 4 заявилось 35,5% всех участников турнира, что делает его самым популярным к этому времени. Второй по популярности дивизион — Xbox One. Он объединил 31% игроков. Представители этой консоли играют в единой лиге без деления на страны. Следом по популярности идут объединённый чемпионат Германии и Франции, а также чемпионаты Испании и Италии соответственно. Все они будут сыграны на PlayStation 4.

Регистрация продлится до 21:00 мск 26 марта. Оргкомитет настоятельно рекомендует не откладывать регистрацию и подать заявку через специальную форму уже сейчас!

Напомним, турнир играется только на консолях PlayStation 4 (дивизионы Англия, Испания, Италия, Франция + Германия) и Xbox One (единый дивизион). Старт — после 16:00 мск 27 марта. Заявиться может абсолютно любой пользователь, из любой части планеты. Турнир не предполагает никаких взносов, участие бесплатное.

Победители и призёры каждого из пяти дивизионов получат призы от организаторов: первые места — мерч от «Чемпионата», геймпад, кастомизированный специально для чемпиона, 2 игры от EA Games, на выбор; вторые и третьи места — мяч несостоявшегося Евро-2020 adidas Uniforia Pro, призы от EA Games и сувениры от «Чемпионата».

Обсуждение и вопросы в паблике «Чемпионат. Киберспорт». Здесь же будут выложены все сетки в соответствующих темах. Сетки появятся также в новостях на «Чемпионате» и придут на почту всем зарегистрированным.