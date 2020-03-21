Заболотный: если сезон РПЛ досрочно завершат, «Сочи» будет не против

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный высказался о досрочном завершении сезона Российской Премьер-Лиги.

«Мы с ребятами сошлись во мнении, что перерыв совсем не ко времени. Мы набрали очень приличный ход, после зимних сборов находимся в отличном состоянии, но, повторюсь, сейчас от нас мало что зависит.

Турнирные задачи? Мы заслужили нынешнее место в таблице, заслуженно покинули опасную зону. Не знаю, как развивалась бы борьба дальше, у нас есть желание и силы доиграть сезон и сохранить прописку в Премьер-Лиге. Но если РФС решит, что надо досрочно завершить сезон, не будем против", — цитирует Заболотного Bobsoccer.

Чемпионат России был приостановлен до 10 апреля. Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что раньше 24 апреля сезон РПЛ не возобновится.