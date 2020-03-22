Источник: у Феллайни обнаружен коронавирус

Бельгийский полузащитник «Шаньдунь Лунэн» Маруан Феллайни, известный по выступлениям за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед», заразился коронавирусом, сообщает Sina Sport.
Об этом стало известно утром 22 марта, а слухи о том, что тест бельгийца оказался положительным, появились днём ранее. Китайские клубы возвращаются в Поднебесную для подготовки в старту местного чемпионата, запланированного на апрель, — ситуация с распространением коронавируса в стране стабилизируется и улучшается с каждым днём. По данным источника, о заразившемся иностранном футболисте сообщается в отчёте комитета по здравоохранению и Цзинаня, и речь именно о Феллайни.
В данный момент игрок помещён в инфекционную больницу для лечения и изоляции.
Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые же вирус, которому дали название SARS-CoV-2, был зарегистрирован в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). По последним данным, в мире зафиксировано более 300 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 12 тыс. смертей.
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