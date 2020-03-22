Футболисты «Барселоны» готовы пойти на снижение зарплаты из-за коронавируса

Президент каталонской «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу поговорил с лидерами команды о снижении зарплаты в связи с экономическими потерями из-за пандемии коронавирусной инфекции. Футболисты с пониманием отнеслись к ситуации и сказали, что готовы пойти навстречу клубу, сообщает AS.

Из-за карантина «Барселона» теряет деньги не только на билетах и трансляциях, но и на продаже атрибутики в фирменных магазинах. Кроме того, сине-гранатовые не могут зарабатывать на своём музее и различных мероприятиях, которые проводятся на «Камп Ноу».

Переговоры между руководством «Барселоны» и игроками о снижении зарплаты находятся на ранней стадии, но обе стороны выразили готовность прийти к соглашению. При этом сделка будет заключена только после того, как станет известно, когда возобновится нынешний сезон.