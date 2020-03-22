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«Ливерпуль» может купить защитника «Атлетико» Хименеса

«Ливерпуль» может купить защитника «Атлетико» Хименеса
Футбол / Англия 0

«Ливерпуль» проявляет интерес к уругвайскому защитнику мадридского «Атлетико» Хосе Хименесу, утверждает AS.

По данным источника, английский клуб рассматривает вариант с Хименесом в качестве замены хорвату Деяну Ловрену. Сумма отступных в соглашении Хименеса с мадридским клубом составляет € 120 млн.

Также в сферу интересов мерсисайдцев входят Деотшанкюль Юпамекано («РБ Лейпциг») и Алессандро Бастони («Интер»).

Хименес перешёл в «Атлетико» летом 2013 года из «Данубио». Сумма трансфера составила € 900 тыс. В нынешнем сезоне 25-летний уругваец принял участие в 11 матчах чемпионата Испании (все — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.

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