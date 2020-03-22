Оздоев: если ситуация нормализуется, чемпионат России надо доигрывать

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев выразил мнение, что чемпионат России необходимо доиграть.

«Незапланированный перерыв оказался совсем некстати. «Зенит» как раз набрал хорошую форму. После зимы надо было провести несколько игр, чтобы войти в ритм, — так всегда бывает. Но раз так произошло, ничего не поделаешь. Значит, другого выхода не было. Человеческая жизнь, здоровье, конечно, важнее всего остального. Ко всему отношусь с пониманием. С учётом возникших проблем люди сейчас должны действовать как одно целое, единый организм.



Абсолютно не нервничал, когда ждал результатов теста на коронавирус. Симптомы болезни известны, мы знали, что их ни у кого из нас нет. Ни в команде, ни дома. Это значит, что все мы подошли к ситуации ответственно.

Если ситуация нормализуется, чемпионат России в любом случае надо доигрывать. Чтобы в дальнейшем не было разговоров, что кто-то занял какую-то позицию в таблице несправедливо. Речь ведь не только о чемпионстве, но и о зоне вылета, местах в еврокубках. Нюансов очень много, поэтому лучший вариант — доиграть и всё выявить в спортивной борьбе. Хотя пока главное, чтобы люди не болели, а заболевшие выздоравливали", — приводит слова Оздоева «Матч ТВ».