«Кирилл лес рубит». Брат Кокорина присоединился к челленджу с туалетной бумагой
Кирилл Кокорин, брат нападающего «Сочи» Александра Кокорина, принял участие в популярном челлендже «Оставайся дома», призывающем людей не выходить на улицу во время пандемии коронавирусной инфекции.
Футболист «Сочи» опубликовал видео, на котором его брат почеканил рулон туалетной бумаги.
«Кирилл лес рубит», — говорится в подписи на ролике.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Сочи», набрав 24 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 22 матчах «барсы» одержали 6 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончалось 14 376 человек.
Статистика игроков чемпионата России сезона-2019/2020
Кокорин призвал оставаться дома, почеканив рулон туалетной бумаги
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