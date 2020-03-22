«Кирилл лес рубит». Брат Кокорина присоединился к челленджу с туалетной бумагой

Кирилл Кокорин, брат нападающего «Сочи» Александра Кокорина, принял участие в популярном челлендже «Оставайся дома», призывающем людей не выходить на улицу во время пандемии коронавирусной инфекции.

Футболист «Сочи» опубликовал видео, на котором его брат почеканил рулон туалетной бумаги.

«Кирилл лес рубит», — говорится в подписи на ролике.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Сочи», набрав 24 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 22 матчах «барсы» одержали 6 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончалось 14 376 человек.

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