Нисимура может вернуться в «Вегалта Сендай»
Нападающий московского ЦСКА Такума Нисимура может вернуться в «Вегалта Сендай», утверждает Hochi.
По данным источника, футболист попросил руководство «армейцев» расторгнуть арендное соглашение, чтобы вернуться в Японию к семье. Переход может состояться в ближайшее время.
Нисимура перешёл в ЦСКА летом 2018 года из «Вегалта Сендай». Сумма трансфера составила € 1 млн. В нынешнем сезоне 23-летний японский форвард принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги (один — в стартовом составе), в которых не отметился результативными действиями. В чемпионате Португалии он сыграл два матча и также не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с «армейским» клубом действителен до лета 2022 года.
Хет-трик Нисимуры помог ЦСКА разгромить «Арарат»
Читайте также
- 23 марта 2020
-
01:19
-
00:54
-
00:45
-
00:38
-
00:27
-
00:24
-
00:10
- 22 марта 2020
-
23:53
-
23:46
-
23:44
-
23:15
-
23:12
-
22:54
-
22:54
-
22:26
-
22:22
-
22:05
-
22:01
-
21:35
-
21:29
-
21:17
-
20:47
-
20:42
-
20:30
-
20:27
-
20:21
-
20:11
-
19:54
-
19:36
-
19:31
-
19:02
-
18:54
-
18:40
-
18:32
-
18:13
Партнерский контент