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Нисимура может вернуться в «Вегалта Сендай»

Нисимура может вернуться в «Вегалта Сендай»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского ЦСКА Такума Нисимура может вернуться в «Вегалта Сендай», утверждает Hochi.

По данным источника, футболист попросил руководство «армейцев» расторгнуть арендное соглашение, чтобы вернуться в Японию к семье. Переход может состояться в ближайшее время.

Нисимура перешёл в ЦСКА летом 2018 года из «Вегалта Сендай». Сумма трансфера составила € 1 млн. В нынешнем сезоне 23-летний японский форвард принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги (один — в стартовом составе), в которых не отметился результативными действиями. В чемпионате Португалии он сыграл два матча и также не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с «армейским» клубом действителен до лета 2022 года.

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