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Асенсио с «Реалом» выиграл турнир по FIFA 20 среди игроков чемпионата Испании

Асенсио с «Реалом» выиграл турнир по FIFA 20 среди игроков чемпионата Испании
Футбол / Испания 0

Марко Асенсио с «Реалом» стал победителем турнира FIFA 20, в котором приняли участие клубы чемпионата Испании.

В финальном матче турнира Асенсио обыграл представителя «Леганеса» Айтора Руибаля со счётом 4:2. Благодаря турниру удалось собрать € 140 тыс., которые будут направлены на борьбу с коронавирусом.

На данный момент все спортивные соревнования в Испании приостановлены из-за коронавируса.

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 320 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 14 тыс. смертей.

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Наш корреспондент – из охваченной страхом Испании.
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