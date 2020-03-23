Асенсио с «Реалом» выиграл турнир по FIFA 20 среди игроков чемпионата Испании
Марко Асенсио с «Реалом» стал победителем турнира FIFA 20, в котором приняли участие клубы чемпионата Испании.
В финальном матче турнира Асенсио обыграл представителя «Леганеса» Айтора Руибаля со счётом 4:2. Благодаря турниру удалось собрать € 140 тыс., которые будут направлены на борьбу с коронавирусом.
На данный момент все спортивные соревнования в Испании приостановлены из-за коронавируса.
Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 320 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 14 тыс. смертей.
Армагеддон уже пришёл в Европу. Ребята, никакого футбола не будет
Наш корреспондент – из охваченной страхом Испании.
Читайте также
- 23 марта 2020
-
04:36
-
04:17
-
03:54
-
03:31
-
03:02
-
02:24
-
01:51
-
01:19
-
00:54
-
00:45
-
00:38
-
00:27
-
00:24
-
00:10
- 22 марта 2020
-
23:53
-
23:46
-
23:44
-
23:15
-
23:12
-
22:54
-
22:54
-
22:26
-
22:22
-
22:05
-
22:01
-
21:35
-
21:29
-
21:17
-
20:47
-
20:42
-
20:30
-
20:27
-
20:21
-
20:11
-
19:54
Партнерский контент