Джанаев: Черчесов не враг себе, чтобы вызывать по принципу «я осетин — вызову осетина»

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев ответил на вопрос о том, как главный тренер сборной России Станислав Черчесов формирует состав команды.
Сейчас нас ждет большой турнир, и все хотят туда попасть, и я не исключение. Слышал ли вопросы в прессе о том, почему Черчесов вызывает Габулова, Джанаева? Наверняка Черчесов не враг себе, чтобы вызывать земляков по принципу «я осетин — вызову только осетина». Почему тогда не играет 11 осетин в сборной? Если серьезно, то если бы об этом говорили авторитетные люди, я бы понял эту критику. Но когда об этом человек пишет в комментариях, сидя у себя в комнате, то на это не стоит обращать внимания. Всегда найдутся критики, люди, которые хотят подкинуть дровишек в огонь, — сказал футболист в эфире программы «Все на Матч!».
Напомним, ранее стало известно о переносе Евро-2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
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