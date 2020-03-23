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Джанаев: Черчесов не враг себе, чтобы вызывать по принципу «я осетин — вызову осетина»

Джанаев: Черчесов не враг себе, чтобы вызывать по принципу «я осетин — вызову осетина»
Футбол / РПЛ 0

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев ответил на вопрос о том, как главный тренер сборной России Станислав Черчесов формирует состав команды.

Сейчас нас ждет большой турнир, и все хотят туда попасть, и я не исключение. Слышал ли вопросы в прессе о том, почему Черчесов вызывает Габулова, Джанаева? Наверняка Черчесов не враг себе, чтобы вызывать земляков по принципу «я осетин — вызову только осетина». Почему тогда не играет 11 осетин в сборной? Если серьезно, то если бы об этом говорили авторитетные люди, я бы понял эту критику. Но когда об этом человек пишет в комментариях, сидя у себя в комнате, то на это не стоит обращать внимания. Всегда найдутся критики, люди, которые хотят подкинуть дровишек в огонь, — сказал футболист в эфире программы «Все на Матч!».

Напомним, ранее стало известно о переносе Евро-2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

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