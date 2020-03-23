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«Я был подавлен». Английский футболист узнал о заражении коронавирусом, ужиная в пабе

«Я был подавлен». Английский футболист узнал о заражении коронавирусом, ужиная в пабе
Футбол / Англия 0

Защитник «Портсмута» Шон Раджетт рассказал, как отреагировал на новость о положительном результате теста на коронавирус.

О заражении 26-летнего англичанина и двух его одноклубников стало известно 21 марта. По словам Шона, о результатах своего теста он узнал, когда ужинал в пабе. Ему позвонил клубный физиотерапевт и сообщил о заражении. Раджет после этого поспешил покинуть заведение.

«Я был подавлен. Я не мог поверить, что мой тест оказался позитивным, потому что у меня не было никаких симптомов. Это по-настоящему страшно», — приводит слова Раджетта The Sun.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 99 тыс.

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Наш корреспондент – из охваченной страхом Испании.
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