Врач «Арсенала»: Лодыгин хотел уехать домой, в Грецию. Посчитали это нецелесообразным

Врач тульского «Арсенала» Александр Резепов рассказал об ограничениях в клубе, связанных с пандемией коронавируса.



«Нашим футболистам нельзя уезжать в другие страны и покидать Тулу. Город покинули только те, кто живёт в Москве или Подмосковье. Знаю, что некоторые клубы прописали штрафные санкции на случай, если их игроки будут замечены в публичных местах, но у нас таких мер нет. Уверен в наших ребят и их сознательности.



Были такие, кто рвался уехать. Юрий Лодыгин — гражданин Греции, и он хотел улететь домой. Мы посчитали, что это будет нецелесообразно. Виктор Альварес — испанец, но понимал, что там сейчас очаг эпидемии и ему не стоит там появляться. Мог улететь Горан Чаушич, в Сербии коронавирус не особо бушует. Но карантинные меры есть не только в России: если бы прилетел, сидел бы на карантине. Плюс ко всему в РФ введён запрет на въезд иностранцев до 1 мая. Как тогда быть, если возобновятся тренировки с командой? К тому же, если он приедет сюда, карантинные меры тоже никто не отменял — придётся пропустить ещё 14 дней», — сказал Резепов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.

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