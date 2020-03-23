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Глеб: может, Месси и Роналду приедут в Беларусь?

Глеб: может, Месси и Роналду приедут в Беларусь?
Футбол / Испания 0

Бывший футболист сборной Беларуси Александр Глеб, известный по выступлению за «Арсенал» и «Барселону», высказался о мерах в мировом спорте в связи с пандемией коронавируса.

«Теперь весь мир смотрит чемпионат Беларуси. Каждый должен пойти к телевизору и посмотреть на нас. Когда остановилась НХЛ, многие хоккеисты отправились играть в Россию. Может, Лионель Месси и Криштиану Роналду приедут в Беларусь? Кто знает? Это единственное место в Европе, где можно играть в футбол. По крайней мере люди здесь будут счатливы», — приводит слова Глеба The Sun.

В настоящее время чемпионат Беларуси остаётся единственным в Европе, не приостановленным из-за коронавируса. В остальных лигах, среди которых ведущие европейские и еврокубки, матчи не проходят.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 99 тыс.

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