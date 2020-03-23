«Нидерландские мотивы во времена карантина». Дж. Ларссон спел песню на камеру

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон поделился новым роликом на своей странице в «Инстаграме» и показал, как проводит время в условиях карантина.



На видео Ларссон спел песню исполнителей YXNG LE и Frenna «Wat Is Je Naam» на голландском языке и написал: «Нидерландские мотивы во времена карантина».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее Ларссон принял участие в челлендже «Оставайся дома», цель которого заключается в том, чтобы мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 99 тыс.