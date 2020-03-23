Выбери лучший матч в истории еврокубков с участием российских клубов! Первый раунд начался

«Чемпионат» в своём официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте» запустил новый баттл, в ходе которого пользователям предстоит выбрать лучший матч в истории еврокубков с участием российских клубов.



Баттл подразумевает групповой турнир (4 группы), из которого в стадию плей-офф (с 1/4 финала) выйдут по два победителя из каждой группы.



В настоящий момент проходит первый раунд баттла, участниками которого стали следующие встречи:



1. «Локомотив» — «Монако» (2:1), 10 марта 2004 года

2. ЦСКА — «Осер» (4:0), 7 апреля 2005 года

3. «Зенит» — «Марсель» (2:0), 12 марта 2008 года

4. «Манчестер Юнайтед» — «Зенит» (1:2), 29 августа 2008 года

5. «Спартак» — «Аякс» (3:0), 17 марта 2011 года

6. «Интер» — ЦСКА (1:2), 7 декабря 2011 года

7. ЦСКА — «Спортинг» (3:1), 26 августа 2015 года

8. «Ростов» — «Бавария» (3:2), 23 ноября 2016 года.

Принять участие в голосовании можно также на странице «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».