Выбери лучший матч в истории еврокубков с участием российских клубов! Первый раунд начался

«Чемпионат» в своём официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте» запустил новый баттл, в ходе которого пользователям предстоит выбрать лучший матч в истории еврокубков с участием российских клубов.
Баттл подразумевает групповой турнир (4 группы), из которого в стадию плей-офф (с 1/4 финала) выйдут по два победителя из каждой группы.
В настоящий момент проходит первый раунд баттла, участниками которого стали следующие встречи:
1. «Локомотив» — «Монако» (2:1), 10 марта 2004 года
2. ЦСКА — «Осер» (4:0), 7 апреля 2005 года
3. «Зенит» — «Марсель» (2:0), 12 марта 2008 года
4. «Манчестер Юнайтед» — «Зенит» (1:2), 29 августа 2008 года
5. «Спартак» — «Аякс» (3:0), 17 марта 2011 года
6. «Интер» — ЦСКА (1:2), 7 декабря 2011 года
7. ЦСКА — «Спортинг» (3:1), 26 августа 2015 года
8. «Ростов» — «Бавария» (3:2), 23 ноября 2016 года.
Принять участие в голосовании можно также на странице «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».
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