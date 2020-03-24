Моутинью показал, как сделать защитную маску из трусов

Португальский полузащитник «Вулверхэмптона» Жоау Моутинью и его жена показали, как сделать защитную маску из трусов. В данный момент из-за пандемии коронавируса медицинские маски стали большим дефицитом по всему миру.

Впрочем, португалец нашёл выход из ситуации, надев трусы на голову.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Моутинью перешёл в «Вулверхэмптон» летом 2018 года из «Монако». Сумма трансфера составила € 5,6 млн. В нынешнем сезоне 33-летний португальский хавбек принял участие в 29 матчах английской Премьер-лиги (27 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал шесть результативных передач, а также получил пять жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.