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Моутинью показал, как сделать защитную маску из трусов

Моутинью показал, как сделать защитную маску из трусов
Футбол / Англия 0

Португальский полузащитник «Вулверхэмптона» Жоау Моутинью и его жена показали, как сделать защитную маску из трусов. В данный момент из-за пандемии коронавируса медицинские маски стали большим дефицитом по всему миру.

Впрочем, португалец нашёл выход из ситуации, надев трусы на голову.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Моутинью перешёл в «Вулверхэмптон» летом 2018 года из «Монако». Сумма трансфера составила € 5,6 млн. В нынешнем сезоне 33-летний португальский хавбек принял участие в 29 матчах английской Премьер-лиги (27 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал шесть результативных передач, а также получил пять жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

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