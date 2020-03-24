Широков: мы победим пандемию коронавируса

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара», ЦСКА и сборной России Роман Широков поделился мнением о пандемии коронавируса и о сроках возобновления чемпионата страны.

«Все будет хорошо, мы пандемию победим. Мне кажется, наше правительство предприняло все необходимые шаги раньше, чем это сделали в Европе. Пока не ясно, когда пройдет пик пандемии и люди перестанут заражаться. Может быть, мы возобновим РПЛ не в апреле, а в середине мая, например», — приводит слова Широкова «Матч ТВ».

Розыгрыш РПЛ был остановлен после 22-го тура. На данный момент в турнирной таблице с 50 очками лидирует петербургский «Зенит», опережая идущий вторым «Локомотив» на девять очков. Третье место у «Краснодара».