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Клуб Бекхэма изменил эмблему в знак борьбы с коронавирусом

Клуб Бекхэма изменил эмблему в знак борьбы с коронавирусом
Футбол / Прочие турниры 0

«Интер Майами», основателем и совладельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, изменил эмблему.

На новом логотипе американского клуба цапли, стоявшие в центре, были разведены по сторонам. Сделано это было для продвижения правила соблюдения дистанции между людьми, ставшего особенно актуальным на фоне пандемии коронавируса.

Фото доступно в «твиттере» ESPN.

Ранее эмблема «Интер Майами» выглядела следующим образом:

Фото доступно в «твиттере» Fox Soccer.

Нынешний розыгрыш MLS был приостановлен в связи с пандемией коронавируса. Аналогичные меры были введены в большинстве европейских лиг.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс.

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