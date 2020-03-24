Ж. Мариу: поначалу не понимал, почему в России отвечают «нормально» на вопрос «как дела?»

Португальский полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу рассказал, с какими культурными особенностями столкнулся, когда переехал в Россию.
«Если приезжаешь в новую страну, нужно уважать менталитет и культуру. Когда приехал в Россию, некоторые вещи, которые были не новыми для Эдера, для меня были в новинку. Поэтому я всегда спрашивал, почему люди так делают, почему они так думают. Это нормально в новой стране.
В первые дни, когда спрашивал у кого-нибудь: «Как дела?», люди отвечали не «я в порядке» или «я не в порядке», как в странах, где я жил, а «нормально». Я всегда переспрашивал, почему «нормально»? Что это значит? Может быть, что-то случилось? В моей стране, когда отвечаешь «нормально», это означает, что что-то произошло.
Спросил у Эдера, почему все говорят именно так, ведь если ты в порядке или не в порядке, то говоришь — хорошо или плохо. Узнал от него, что это просто культурная особенность. Но было забавно, потому что все отвечали одинаково, а я не знал почему», — сказал Мариу в интервью пресс-службе «железнодорожников».
- 24 марта 2020
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