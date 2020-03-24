Кокорин предложил 100 тыс. рублей за футболку Джикии
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, выступающий за «Сочи» на правах аренды, принял участие в благотворительном аукционе, который организовал защитник московского «Спартака» Георгий Джикия.
Спартаковец выставил на продажу свою игровую футболку сезона-2019/2020, установив стартовую цену 8000 рублей.
«100 тысяч, брат», — написал Кокорин в комментариях.
Все вырученные средства Джикия намерен передать на лечение ребёнка Артёма Рогова.
Кокорин перешёл в «Сочи» в зимнее трансферное окно из «Зенита». В нынешнем сезоне 29-летний нападающий принял участие в четырёх матчах российского национального чемпионата и стал автором трёх забитых мячей. Контракт футболиста с петербургским клубом действует до лета 2020 года.
«Сочи» намерен предложить Кокорину полноценный контракт
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