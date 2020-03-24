Кокорин предложил 100 тыс. рублей за футболку Джикии

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, выступающий за «Сочи» на правах аренды, принял участие в благотворительном аукционе, который организовал защитник московского «Спартака» Георгий Джикия.



Спартаковец выставил на продажу свою игровую футболку сезона-2019/2020, установив стартовую цену 8000 рублей.



«100 тысяч, брат», — написал Кокорин в комментариях.

Все вырученные средства Джикия намерен передать на лечение ребёнка Артёма Рогова.

Кокорин перешёл в «Сочи» в зимнее трансферное окно из «Зенита». В нынешнем сезоне 29-летний нападающий принял участие в четырёх матчах российского национального чемпионата и стал автором трёх забитых мячей. Контракт футболиста с петербургским клубом действует до лета 2020 года.