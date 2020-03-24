«Барселона» предлагала зимой € 50 млн за форварда «Боруссии» М

«Барселона» в зимнее трансферное окно хотела купить французского нападающего мёнхенгладбахской «Боруссии» Алассана Плеа, утверждает Bild.

По данным источника, каталонский клуб предлагал за футболиста € 50 млн. Впрочем, «Боруссия» отказалась расставаться с форвардом, так как рассчитывает на него.

Плеа перешёл в «Боруссию» летом 2018 года из «Ниццы». Сумма трансфера составила € 23 млн. В нынешнем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 22 матчах чемпионата Германии (20 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей и отдал семь результативных передач. Контракт футболиста с немецким клубом действителен до лета 2023 года.

Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020.