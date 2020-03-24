«Манчестер Сити» в шутку «клонировал» Зинченко

Пресс-служба «Манчестер Сити» опубликовала шуточное видео с украинским полузащитником Александром Зинченко.

«Твой стартовый состав „Манчестер Сити“ на самоизоляции во вторник», — говорится в «инстаграме» «горожан» с прикрепленным видео, на котором Зинченко и его «клоны» набивают мяч.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В данный момент Зинченко, как и большинство профессиональных футболистов, находится в карантине, который был введён в связи с угрозой распространения коронавируса.

Зинченко перешёл в «Манчестер Сити» в 2016 году из «Уфы». Сумма трансфера составила € 2 млн. В нынешнем сезоне 23-летний украинец принял участие в 12 матчах английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.