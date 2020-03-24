«Тело борется с врагом, которого не знает». Мальдини рассказал о заражении коронавирусом

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал о заражении коронавирусом, лечении и симптомах.



«Я чувствую себя хорошо, но всё ещё есть кашель. Ещё я перестал чувствовать вкус и запах. Определённо, это не похоже на обычный грипп. Я знаю своё тело, любой спортсмен знает себя. Это совершенно новый вирус. Тело борется с врагом, которого не знает. Иногда возникают сильные боли в суставах и мышцах. В период пика болезни у меня была нескончаемая лихорадка, температура держалась на 38,5 градусах. Принимал только тахипирин. Не использовал противовирусные препараты, потому что у меня никогда не было проблем с дыханием», — приводит слова Мальдини Corriere della sera.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от коронавируса скончалось более 17 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс.