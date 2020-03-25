Переговоры «Баварии» с агентом Нойера о новом контракте не увенчались успехом
Мюнхенская «Бавария» продолжает переговоры о контракте с 33-летним немецким вратарём Мануэлем Нойером, сообщает Bild.
По информации издания, агент немецкого голкипера Томас Крот провёл переговоры о новом контракте с руководством «Баварии» в офисе клуба, даже несмотря на ограничения в связи с карантином из-за пандемии коронавируса. Однако первый раунд переговоров не сложился удачно и стороны не пришли к соглашению.
Действующий контракт Нойера, выступающего за «Баварию» с 2011 года, рассчитан до лета 2021 года. Портал Transfermarkt.de оценивает его трансферную стоимость в € 18 млн.
В текущем сезоне он принял участие в 37 матчах за «Баварию» во всех турнирах, отыграв на ноль в 15 из них. Всего на его счету 38 пропущенных мячей.
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