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«Самое время для работы над собой!» Бакаев выполнил упражнение, читая журнал

«Самое время для работы над собой!» Бакаев выполнил упражнение, читая журнал
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев в своём «инстаграме» показал необычную тренировку.

На видео 10-й номер красно-белых одновременно выполняет упражнение и читает журнал. Пост футболист сопроводил следующей подписью: «Самое время для работы над собой!
Давайте вдохновлять друг друга! Делитесь тем, как развиваетесь дома, и ставьте #hometeam».

Видео доступно на «Чемпионате».

В настоящее время первенство Российской Премьер-Лиги приостановлено из-за пандемии коронавируса. Аналогичные меры были введены в большинстве европейских лиг, а матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были перенесены на неопределённый срок.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 18 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 108 тыс.

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