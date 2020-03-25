«Самое время для работы над собой!» Бакаев выполнил упражнение, читая журнал

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев в своём «инстаграме» показал необычную тренировку.



На видео 10-й номер красно-белых одновременно выполняет упражнение и читает журнал. Пост футболист сопроводил следующей подписью: «Самое время для работы над собой!

Давайте вдохновлять друг друга! Делитесь тем, как развиваетесь дома, и ставьте #hometeam».

Видео доступно на «Чемпионате».

В настоящее время первенство Российской Премьер-Лиги приостановлено из-за пандемии коронавируса. Аналогичные меры были введены в большинстве европейских лиг, а матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были перенесены на неопределённый срок.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 18 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 108 тыс.