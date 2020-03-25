«Я плакал после поражений, а другие смеялись». Фабрегас рассказал об уходе из «Арсенала»

Хавбек «Монако» Сеск Фабрегас рассказал, почему решил покинуть лондонский «Арсенал». Испанец защищал цвета «канониров» с 2003 по 2011 год, после чего перешёл в «Барселону».
«Я был капитаном, всегда чувствовал большое давление. Должен был возглавить эту команду, чтобы выиграть что-то. Я отдал всё. Иногда после поражения плакал, когда возвращался домой.
Раньше я страдал, у меня были бессонные ночи. Представьте, вы возвращаетесь в автобус после проигранного матча, вы подавлены, уничтожены, а потом слышите, как некоторые футболисты смеются и решают, где отдохнуть.
Это продолжалось нескольких лет. Мы играли в красивый футбол, и я наслаждался этим, но я оказывал давление сам на себя, чтобы вести команду за собой. В какой-то момент почувствовал себя немного одиноко.
В последние два или три года считал, что Робин ван Перси и Самир Насри — единственные игроки, которые были на моём уровне с точки зрения психологии и техники. Не хочу показаться высокомерным, просто я это чувствовал.
Многие вещи приходили мне в голову. Должен признать, что был немного опустошён и истощён психологически и физически. Было сложно, зная, что я делаю всё и что нам не хватает нескольких трансферов, которые клуб так и не совершил.
Увидев отношение некоторых футболистов, почувствовал, что хочу попробовать свои силы где-то ещё. Если бы не это, я бы не покинул «Арсенал», — приводит слова Фабрегаса Goal со ссылкой на Arseblog.
- 25 марта 2020
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