«Спартак» показал день Крала на карантине

Московский «Спартак» на своей странице в «Инстаграме» разместил несколько видео с чешским полузащитником Алексом Кралом.

Хавбек показал, как проводит свой день на карантине. Крал начал утро с куриного супа по особому рецепту, в котором есть китайские травы. Футболист рассказал, что утреннюю тренировку он проводит с тренером из Чехии по приложению Face Time.

После занятий с тренером Крал совершил пробежку по набережной Москвы-реки. После обеда футболист посмотрел фильм «Зомбиленд». Далее Крал тренировал верхнюю часть тела, делая подтягивания.

Видео тренировки футболиста можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне на своей странице в «Твиттере» выложил видео, на котором он тренирует ноги, поднимая детей.