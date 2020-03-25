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Джикия выставил на аукцион футболку сборной. Безуглов предложил за неё 100 тыс. рублей

Джикия выставил на аукцион футболку сборной. Безуглов предложил за неё 100 тыс. рублей
Футбол / РПЛ 0

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов принял участие в благотворительном аукционе, который организовал защитник московского «Спартака» Георгий Джикия.

Джикия выставил на продажу свою футболку с матча Россия — Бельгия и вымпел с автографами игроков «Спартака», установив стартовую цену 8000 рублей.

«Стартовая цена 8 000 рублей, каждый шаг — 1 000. Аукцион продлится до 23:00 мск 25 марта! Напоминаю, все деньги пойдут на лечение Артёма Рогова!» — написал Джикия на своей странице в «Инстаграме».

«100 тысяч, Георгий Тамазович», — в комментариях написал Безуглов.

Вчера, 24 марта, нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, выступающий за «Сочи» на правах аренды, принял участие в благотворительном аукционе, организованном Джикией. Кокорин предложил за футболку «Спартака» 100 тыс. рублей.

Кокорин предложил 100 тыс. рублей за футболку Джикии
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