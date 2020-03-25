Джикия выставил на аукцион футболку сборной. Безуглов предложил за неё 100 тыс. рублей

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов принял участие в благотворительном аукционе, который организовал защитник московского «Спартака» Георгий Джикия.
Джикия выставил на продажу свою футболку с матча Россия — Бельгия и вымпел с автографами игроков «Спартака», установив стартовую цену 8000 рублей.
«Стартовая цена 8 000 рублей, каждый шаг — 1 000. Аукцион продлится до 23:00 мск 25 марта! Напоминаю, все деньги пойдут на лечение Артёма Рогова!» — написал Джикия на своей странице в «Инстаграме».
«100 тысяч, Георгий Тамазович», — в комментариях написал Безуглов.
Вчера, 24 марта, нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, выступающий за «Сочи» на правах аренды, принял участие в благотворительном аукционе, организованном Джикией. Кокорин предложил за футболку «Спартака» 100 тыс. рублей.
- 25 марта 2020
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