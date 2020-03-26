Прокуратура Брешии пришла к выводу, что Балотелли не насиловал несовершеннолетнюю девушку

Прокуратура административного центра Ломбардии не нашла состава преступления по отношению к несовершеннолетней девушке со стороны 29-летнего бывшего итальянского нападающего «Манчестер Сити», «Милана» и «Интера» Марио Балотелли, ныне выступающего за «Брешию», сообщает Sport Mediaset.
Балотелли встречался с девушкой, когда ей было ещё 17 лет. При этом она уверяла футболиста, что уже достигла совершеннолетия. Когда между ними произошла сексуальная связь, она раскрыла Марио свой настоящий возраст и потребовала € 100 тыс. за молчание. Девушка угрожала итальянскому форварду не только тем, что расскажет обо всём журналистам, но и что обвинит его в сексуальном насилии.
В ходе расследования полиции удалось подтвердить факты шантажа. Девушке будут предъявлены обвинения в клевете и вымогательстве.
В нынешнем сезоне 29-летний Балотелли принял участие в 17 матчах чемпионата Италии (в 14 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей.
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