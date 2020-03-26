Стоичков: никогда не возьму интервью у Роналду. Я говорю о футболе. С лучшими

Бывший футболист «Барселоны» Христо Стоичков в ходе беседы с журналистами признался, что не намерен брать интервью у нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, ранее выступавшего за мадридский «Реал».



«Гари Линекер, Гвардиола, Куман, Почеттино, Мальдини, Тотти… Кого не хватает?» — спросил у болгарина журналист.



«Я брал интервью у всех, кто мне нравится, включая моих друзей Хаджи и Попеску. Я никогда не возьму интервью у Криштиану Роналду. Не хочу. Просто не хочу. Я делаю интервью о футболе и не гонюсь за заголовками. Я слушаю истории и обсуждаю обучение… С лучшими», — ответил Стоичков, чьи слова приводит Mundo Deportivo.



Ранее сообщалось, что Роналду хочет покинуть «Ювентус» и уже получил два предложения от европейских топ-клубов.

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