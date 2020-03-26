Экс-президент «Баварии» Хёнесс: трансферов за € 100 млн не будет ещё 2-3 года
Бывший президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс прогнозирует значительное падение цен на трансферном рынке в связи с пандемией коронавируса.
«Подобного нельзя предусмотреть, но я не могу представить трансферы за € 100 млн в ближайшем будущем. Трансферные суммы снизятся и не вернутся на предыдущий уровень следующие два-три года. Это коснулось всех стран. Скорее всего, нас ждёт новый футбольный мир», – приводит слова Хёнесса Kicker.
Нынешний розыгрыш чемпионата Германии приостановлен до 2 апреля. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс.
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