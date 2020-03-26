Пети: этот «Ливерпуль» впечатлил меня больше, чем «непобедимый» «Арсенал»

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Эммануэль Пети поделился мыслями об игре «Ливерпуля» и сравнил красных со знаменитой командой «канониров» в начале этого века.



«Я с огромным уважением отношусь к своим бывшим партнёрам по команде, но когда я смотрю на «Ливерпуль» и то, что они сделали за последние два года… Сейчас всё внимание приковано к ним, потому что в прошлом году они выиграли Лигу чемпионов, но на самом деле красные играют так уже два или три года. То, что они делают, поразительно. Редко видишь команду, которая выигрывает так много матчей и так доминирует над своими соперниками всё время.



Та команда «Арсенала» вошла в историю как великая, но для меня есть что-то особенное в этом «Ливерпуле». Трудно объяснить, что я чувствую, когда наблюдаю за ними, но я не помню, чтобы испытывал такие же ощущения, глядя на «непобедимых». «Ливерпуль» впечатлил меня больше, чем «непобедимый» «Арсенал». Уверен, болельщиков «канониров» не порадуют мои слова. Но я должен быть честным», — цитирует Пети Mirror.

Для «МС» стало сюрпризом, что «Ливерпуль» поддерживает другие клубы в их отстранении от ЛЧ