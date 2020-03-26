Фанаты «Спартака» прокомментировали акцию в поддержку заражённых коронавирусом

Объединение фанатов московского «Спартака» Supporters Group опубликовало в своём телеграм-канале обращение к врачам и пациентам инфекционной больницы в посёлке Коммунарка. Сегодня, 26 марта, под окнами больницы появилось граффити «Борись и побеждай!».
«Борись и побеждай! Такой призыв мы оставили под окнами больницы в Коммунарке. Он адресован всему медицинскому персоналу и пациентам инфекционной больницы, где все эти дни ведётся непрекращающийся бой с коварной заразой!
Мы хотим выразить свою благодарность всем врачам (не только работающим в Коммунарке, но и несущим свой медицинский пост по всей стране). Спасибо за ваше мужество и за вашу самоотверженность! Всем, у кого диагностирован коронавирус, скорейшего и легкого выздоровления!
P.S. Мы не знаем, любит ли главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко футбол. Нам неизвестно, какой из команд он симпатизирует, но сегодня это не имеет никакого значения! Мы выражаем ему своё уважение за круглосуточное сражение с эпидемией на линии огня!
Мы верим, что, объединив наши усилия, мы сможем быстро и с минимальными потерями победить вирус и вернуть страну к привычной жизни!
Друзья! Берегите себя, проявляйте заботу по отношению к окружающим и старайтесь максимально выполнять все предписанные рекомендации! Один за всех!» – сказано в сообщении.
- 26 марта 2020
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