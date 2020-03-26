«Шанхай Шэньхуа» хочет вернуть Игало. Клуб готов платить более € 400 тыс. в неделю
«Шанхай Шэньхуа» хочет вернуть нападающего Одиона Игало, который выступает на правах аренды за «Манчестер Юнайтед». Китайский клуб готов платить нигерийцу более € 400 тыс. в неделю. Об этом сообщает Sky Sports.
Контракт игрока с «Шанхай Шэньхуа» рассчитан до декабря 2022 года. Клуб хочет продлить соглашение с футболистом до конца 2024 года.
Игало перешёл в «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно, соглашение об аренде действительно до 31 мая. В 8 матчах за «Манчестер Юнайтед» форвард забил 4 гола.
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