Евсеев: открываю для себя Булгакова. Следующий в очереди — Довлатов

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, что познакомился с творчеством писателя Михаила Булгакова.
Специалист процитировал на своей странице в «Инстаграме» произведение «Собачье сердце».
«Никого драть нельзя, – волновался Филипп Филиппович, – запомни это раз навсегда! На человека и на животное можно действовать только внушением!»
Открываю для себя Булгакова. Больше всего удивило, что «Иван Васильевич меняет профессию» — тоже он. Следующий в очереди — Довлатов. Думаю, с чего у него начать?!» — написал Евсеев.
Ранее Евсеев рассказал, что в условиях карантина начал больше читать. На своей странице в «Инстаграме» 44-летний специалист процитировал Александра Пушкина.
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщал, что на время карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса, команда получит отпуск. Уфимцы вернутся к работе 2 апреля. РПЛ приостановлена до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
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