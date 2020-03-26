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«Чемпионат» объявил победителя конкурса на поездку в летний футбольный лагерь «Барселоны»

«Чемпионат» объявил победителя конкурса на поездку в летний футбольный лагерь «Барселоны»
Футбол 0

Стали известны итоги конкурса, в котором «Чемпионат» разыгрывал поездку в официальный летний футбольный лагерь «Барселоны».

«Чемпионат» благодарит всех участников конкурса. Ваши трюки были крайне увлекательными, но победитель может быть всего один. Им стал пользователь «Инстаграма» под ником willtopstriker. Поздравляем его с победой и желаем показать себя достойно на тренировке с наставником академии «Барселоны».

Футболки каталонского клуба получают участники, занявшие 2-е и 3-е места. Это пользователь «Инстаграма» под ником migal2010 и пользователь сети «ВКонтакте» Лев Шмыров. Все участники, не занявшие призовых мест, получат специальные сувениры.

Победителя конкурса поздравил директор академии «Барселоны» в России Жорди Гратакос.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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