«Чемпионат» объявил победителя конкурса на поездку в летний футбольный лагерь «Барселоны»

Стали известны итоги конкурса, в котором «Чемпионат» разыгрывал поездку в официальный летний футбольный лагерь «Барселоны».



«Чемпионат» благодарит всех участников конкурса. Ваши трюки были крайне увлекательными, но победитель может быть всего один. Им стал пользователь «Инстаграма» под ником willtopstriker. Поздравляем его с победой и желаем показать себя достойно на тренировке с наставником академии «Барселоны».



Футболки каталонского клуба получают участники, занявшие 2-е и 3-е места. Это пользователь «Инстаграма» под ником migal2010 и пользователь сети «ВКонтакте» Лев Шмыров. Все участники, не занявшие призовых мест, получат специальные сувениры.

Победителя конкурса поздравил директор академии «Барселоны» в России Жорди Гратакос.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».