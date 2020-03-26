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Парехо: возможно, матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Валенсия» не должен был состояться

Парехо: возможно, матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Валенсия» не должен был состояться
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник «Валенсии» Даниэль Парехо выразил мнение, что первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой» не должна была проводиться из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее руководитель отделения пульмонологии в больнице имени Папы Джованни XXIII в Бергамо Фабиано Ди Марко назвал матч «Аталанта» — «Валенсия» биологической бомбой, которая оказала существенное влияние на распространение коронавируса. Его заявление поддержал мэр Бергамо Джорджио Гори.

«Мы должны быть спокойны. Клуб приложил все усилия, чтобы избежать заражения. Мы даже опережали официальные меры, но ничего не смогли с этим поделать. Теперь пришло время поддержать тех, кто заразился. Уверен, что всё будет хорошо.

Что касается матча с «Аталантой», то мы лишь выполняли наши обязательства. Сейчас можно говорить что угодно, но, возможно, тот матч Лиги чемпионов не должны были проводить. В эти дни у нас появилось много свободного времени, чтобы всё тщательно обдумать. Мало кто говорит о том, что игроки и сотрудники никак не были защищены во время проведения этого матча», — приводит слова Парехо AS.

Мэр Бергамо поддержал мнение, что матч «Аталанта» — «Валенсия» стал биологической бомбой
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