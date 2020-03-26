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Дзюба показал, как дома играет в футбол с детьми

Дзюба показал, как дома играет в футбол с детьми
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба на своей странице в «Инстаграме» опубликовал ролик, в котором показал, как играет в футбол дома с детьми.

«Футбол жив», — написал Дзюба в социальной сети.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В настоящее время Российская Премьер-Лига приостановлена в связи с пандемией коронавируса, а футболисты «Зенита» и других клубов находятся на карантине. Аналогичные меры были введены в большинстве европейских лиг, а матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были перенесены на неопределённый срок.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс.

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