Дзюба показал, как дома играет в футбол с детьми
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба на своей странице в «Инстаграме» опубликовал ролик, в котором показал, как играет в футбол дома с детьми.
«Футбол жив», — написал Дзюба в социальной сети.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В настоящее время Российская Премьер-Лига приостановлена в связи с пандемией коронавируса, а футболисты «Зенита» и других клубов находятся на карантине. Аналогичные меры были введены в большинстве европейских лиг, а матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были перенесены на неопределённый срок.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс.
Дзюба показал танец своих детей
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