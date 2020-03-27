«ПСЖ» выпустил специальные футболки в поддержку медицинского персонала. Фото

Французский «Пари Сен-Жермен» выпустил специальные футболки для борьбы с коронавирусом.
На футболке на месте титульного спонсора нанесена надпись «Все едины». Всего выпущено 1500 экземпляров. Клуб намерен собрать с продажи футболок более € 200 тыс, которые будут направлены на поддержку медицинского персонала, борющегося с коронавирусом во Франции.
Фото: Фото: «Твиттер» «ПСЖ»
Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 530 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 24 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 122 тыс.
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