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«ПСЖ» выпустил специальные футболки в поддержку медицинского персонала. Фото

«ПСЖ» выпустил специальные футболки в поддержку медицинского персонала. Фото
Футбол / Франция 0

Французский «Пари Сен-Жермен» выпустил специальные футболки для борьбы с коронавирусом.

На футболке на месте титульного спонсора нанесена надпись «Все едины». Всего выпущено 1500 экземпляров. Клуб намерен собрать с продажи футболок более € 200 тыс, которые будут направлены на поддержку медицинского персонала, борющегося с коронавирусом во Франции.

Фото: Фото: «Твиттер» «ПСЖ»

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 530 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 24 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 122 тыс.

«ПСЖ» пожертвует € 100 тыс. на борьбу с коронавирусом
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