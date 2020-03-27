Нойер хочет подписать с «Баварией» долгосрочный контракт. Клуб — против
Немецкий голкипер Мануэль Нойер не может договориться с «Баварией» об условиях нового контракта, сообщает Bild.
По данным источника, Нойер хочет подписать с мюнхенским клубом долгосрочное соглашение. «Баварию» в свою очередь не устраивают такие условия. Также стороны не могут договориться о заработной плате вратаря.
Ранее сообщалось, что в услугах Нойера заинтересован лондонский «Челси».
Действующий контракт Нойера, выступающего за «Баварию» с 2011 года, рассчитан до лета 2021 года. Портал Transfermarkt.de оценивает его трансферную стоимость в € 18 млн.
В текущем сезоне он принял участие в 37 матчах за «Баварию» во всех турнирах, отыграв на ноль в 15 из них. Всего на его счету 38 пропущенных мячей.
Переговоры «Баварии» с агентом Нойера о новом контракте не увенчались успехом
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