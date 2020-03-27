Нойер хочет подписать с «Баварией» долгосрочный контракт. Клуб — против

Немецкий голкипер Мануэль Нойер не может договориться с «Баварией» об условиях нового контракта, сообщает Bild.

По данным источника, Нойер хочет подписать с мюнхенским клубом долгосрочное соглашение. «Баварию» в свою очередь не устраивают такие условия. Также стороны не могут договориться о заработной плате вратаря.

Ранее сообщалось, что в услугах Нойера заинтересован лондонский «Челси».

Действующий контракт Нойера, выступающего за «Баварию» с 2011 года, рассчитан до лета 2021 года. Портал Transfermarkt.de оценивает его трансферную стоимость в € 18 млн.

В текущем сезоне он принял участие в 37 матчах за «Баварию» во всех турнирах, отыграв на ноль в 15 из них. Всего на его счету 38 пропущенных мячей.