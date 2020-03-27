Антона Миранчука упрекнули в понтах. Футболист «Локомотива» ответил

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук пообщался со своим подписчиком в «Инстаграме».
В комментариях под постом к 24-летнему футболисту обратился пользователь с никнеймом bessonov7350. Он упрекнул Антона в излишнем эпатаже, после чего между ними завязалась переписка.
Подписчик: «Одни понты и больше ничего, бери пример с Головина».
Миранчук: «Как скажете, Дмитрий».
Подписчик: «Я без каких-либо оскорблений, просто настолько в глаза бросается. Я понимаю, что тебе насрать на мнение, но вспомни, каким ты был и каким стал сейчас».
Миранчук: «Каким был?»
Подписчик: «Простым, нормальным парнем!»
Миранчук: «Так, а сейчас каким стал?»
Антон Миранчук вместе с братом Алексеем защищает цвета «Локомотива» с 2013 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, отметился 2 голами и 1 результативной передачей.
- 27 марта 2020
-
12:31
-
12:23
-
12:20
-
12:01
-
11:58
-
11:44
-
11:43
-
11:38
-
11:36
-
11:32
-
11:18
-
11:09
-
10:48
-
10:47
-
10:39
-
10:20
-
10:18
-
10:03
-
09:55
-
09:34
-
09:31
-
09:21
-
09:00
-
08:52
-
08:30
-
07:45
-
07:26
-
07:01
-
06:41
-
06:21
-
05:57
-
05:37
-
05:14
-
05:03
-
04:49