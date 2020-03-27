Антона Миранчука упрекнули в понтах. Футболист «Локомотива» ответил

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук пообщался со своим подписчиком в «Инстаграме».



В комментариях под постом к 24-летнему футболисту обратился пользователь с никнеймом bessonov7350. Он упрекнул Антона в излишнем эпатаже, после чего между ними завязалась переписка.



Подписчик: «Одни понты и больше ничего, бери пример с Головина».



Миранчук: «Как скажете, Дмитрий».



Подписчик: «Я без каких-либо оскорблений, просто настолько в глаза бросается. Я понимаю, что тебе насрать на мнение, но вспомни, каким ты был и каким стал сейчас».



Миранчук: «Каким был?»



Подписчик: «Простым, нормальным парнем!»



Миранчук: «Так, а сейчас каким стал?»

Антон Миранчук вместе с братом Алексеем защищает цвета «Локомотива» с 2013 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, отметился 2 голами и 1 результативной передачей.