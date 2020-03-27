Иммобиле останется в «Лацио». Клуб продлит контракт с игроком до 2025 года

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле продлит соглашение с римским клубом. Об этом сообщает Calciomercato.

По данным источника, новый контракт Иммобиле будет действителен до 2025 года, а в обновлённые условия войдут бонусы за количество забитых мячей, участие в Лиге чемпионов и другие. Действующее соглашение нападающего с «Лацио» рассчитано до 30 июня 2023 года. Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Эвертона» и «Наполи».

Иммобиле перешёл в «Лацио» летом 2016 года из «Севильи». Сумма трансфера составила € 9,45 млн.

В нынешнем сезоне Иммобиле в 26 матчах итальянской Серии А забил 27 мячей и отдал 7 результативных передач. Форвард «орлов» является лучшим бомбардиром турнира и занимает пятое место по количеству голевых пасов.