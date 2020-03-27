Иммобиле останется в «Лацио». Клуб продлит контракт с игроком до 2025 года
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле продлит соглашение с римским клубом. Об этом сообщает Calciomercato.
По данным источника, новый контракт Иммобиле будет действителен до 2025 года, а в обновлённые условия войдут бонусы за количество забитых мячей, участие в Лиге чемпионов и другие. Действующее соглашение нападающего с «Лацио» рассчитано до 30 июня 2023 года. Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Эвертона» и «Наполи».
Иммобиле перешёл в «Лацио» летом 2016 года из «Севильи». Сумма трансфера составила € 9,45 млн.
В нынешнем сезоне Иммобиле в 26 матчах итальянской Серии А забил 27 мячей и отдал 7 результативных передач. Форвард «орлов» является лучшим бомбардиром турнира и занимает пятое место по количеству голевых пасов.
«Эвертон» планирует приобрести лучшего бомбардира чемпионата Италии Иммобиле
Читайте также
- 27 марта 2020
-
14:00
-
13:57
-
13:52
-
13:36
-
13:24
-
13:07
-
12:54
-
12:31
-
12:23
-
12:20
-
12:01
-
11:58
-
11:44
-
11:43
-
11:38
-
11:36
-
11:32
-
11:18
-
11:09
-
10:48
-
10:47
-
10:39
-
10:20
-
10:18
-
10:03
-
09:55
-
09:34
-
09:31
-
09:21
-
09:00
-
08:52
-
08:30
-
07:45
-
07:26
-
07:01
Партнерский контент